Usa: senatore Graham su audizioni Barrett, “non ci convinceremo a vicenda”

- Le audizioni in commissione Giustizia al Senato per la conferma della nomina di Amy Coney Barrett alla Corte suprema degli Stati Uniti non serviranno a ricucire lo strappo tra Repubblicani e Democratici. Lo ha chiarito il presidente della commissione, il senatore repubblicano Lindsey Graham, in apertura del procedimento. “Probabilmente non si tratterà di convincerci a vicenda, a meno che non accada qualcosa di davvero impensabile. Tutti i Repubblicani voteranno sì, tutti i Democratici voteranno no”, ha osservato Graham, la cui voce è considerata una delle più ascoltate dal presidente Usa Donald Trump. In effetti, i senatori Dem si sono fin da subito mostrati sull’offensiva, dipingendo la nomina della giudice Barrett come “un esercizio di potere di Trump in campagna elettorale” e accusando di “ipocrisia” i Repubblicani, che nel febbraio del 2016 bloccarono la nomina di un giudice della Corte suprema da parte dell’allora presidente Barack Obama perché le elezioni erano troppo vicine. “Ora siamo a soli 22 giorni dalle elezioni, presidente. Il voto è già in corso in 40 Stati”, ha ricordato la senatrice democratica Dianne Feinstein. Le polemiche si sono concentrate soprattutto sul ritmo impresso dalla maggioranza repubblicana al procedimento nonostante le defezioni di diversi senatori positivi al Covid-19 o costretti all’isolamento. Graham ha difeso il procedimento, osservando che non vi è nulla di “incostituzionale” nel confermare una nuova giudice a pochi giorni dal voto. “Per come la vedo – ha aggiunto – la persona che compare davanti a questa commissione è nella categoria delle eccellenze, qualcosa di cui il Paese dovrebbe essere fiero”. Ciascun membro della commissione ha a disposizione una dichiarazione di apertura di dieci minuti. L’ultima a intervenire sarà proprio la giudice Barrett. (segue) (Nys)