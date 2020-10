Usa: senatore Graham su audizioni Barrett, “non ci convinceremo a vicenda” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il quotidiano online “The Hill” ha ottenuto una copia della sua dichiarazione d’apertura, in base alla quale la giudice sottolineerà la sua convinzione che la Corte suprema non debba “fare politica”, ma applicare alla lettera le disposizioni della legge. In questo senso, la giudice farà riferimento al proprio mentore Antonin Scalia, il giudice conservatore deceduto nel febbraio del 2016 e che l’allora presidente Barack Obama non riuscì a sostituire a causa dell’opposizione del Senato, che rilevò l’inopportunità di nominare un nuovo giudice della Corte suprema a pochi mesi dalle elezioni. Un argomento che la maggioranza repubblicana non ha invece utilizzato questa volta, quando la data del voto è ancor più vicina, alimentando l’irritazione dei Democratici. “Sono state le ragioni del giudice Scalia a formarmi. La sua filosofia era inequivocabile: un giudice deve applicare la legge così com’è scritta, non come desidera che sia. Qualche volta questo ha portato a risultati che egli stesso non approvava”, dovrebbe dire la Barrett ai senatori. “Le Corti – recita un altro passaggio della dichiarazione – non sono fatte per risolvere ogni problema o per aggiustare ogni disfunzione della nostra società. Le decisioni politiche e i giudizi di valore devono essere materia di istituzioni elette dal popolo e che ad esso devono rispondere”. (segue) (Nys)