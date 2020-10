Usa: senatore Graham su audizioni Barrett, “non ci convinceremo a vicenda” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il processo durerà quattro giorni e verrà seguito con grande attenzione dalla stampa e dagli elettori statunitensi: il Partito repubblicano preme per confermare la nomina della Barrett entro le elezioni del prossimo 3 novembre, che potrebbero anche consegnare agli Stati Uniti un nuovo Senato a maggioranza democratica. Se vi riuscisse, potrebbe modificare per molti anni a venire gli equilibri ideologici della Corte suprema, imponendo una maggioranza di sei giudici conservatori contro tre considerati progressisti. Al punto che molti esponenti democratici temono ora che i giudici possano rivedere la storica sentenza “Roe contro Wade”, che nel 1973 riconobbe alle donne il diritto all'aborto e che da sempre è duramente contestata dalla destra religiosa. Da qui l’ipotesi, che circola con sempre più insistenza in ambienti Dem, di allargare la Corte suprema con nuovi giudici: uno scenario sul quale, pur più volte sollecitato, il candidato alla Casa Bianca Joe Biden ha tuttavia finora rifiutato di esprimersi. (Nys)