Covid: Gallo (M5s), assicurare supporto a famiglie per lottare contro dispersione scolastica

- "I patti di comunità rappresentano il primo passo nella lotta alla povertà educativa, ed è per questo che ho chiesto al governo, in un ordine del giorno, di valutare l'opportunità di adottare tutte quelle iniziative, di tipo normativo, regolamentare o puramente organizzativo, volte a promuovere l'integrazione e l'inclusione degli alunni e degli studenti, potenziando le attività dei presìdi culturali ed educativi presenti sui territori, ai sensi di quanto già disposto dal Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione". Lo ha dichiarato il deputato del Movimento 5 stelle Luigi Gallo che ha aggiunto: "In primis le misure per l'edilizia scolastica, per i patti di comunità e per l'adeguamento dell'attività didattica per l'anno scolastico 2020/2021. Assicurare un supporto alle famiglie e alle comunità che stanno soffrendo l'attuale gestione della crisi pandemica risulta essenziale, come convergere tutte le forze nella lotta all'abbandono e alla dispersione scolastica, al dilagare della criminalità minorile, all'esclusione sociale, il divario educativo tra nord e sud, le inevitabili conseguenze sul piano educativo della povertà" (Ren)