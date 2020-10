Decreto Agosto: Rossini (M5s), grazie a mio odg stanziate risorse per Difesa e Aeronautica militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roberto Rossini, deputato fanese del Movimento cinque stelle in commissione Difesa, sottolinea che "con l'articolo 36 del dereto legge Agosto si inserisce una procedura straordinaria per la stabilizzazione del personale civile del reparto Genio campale, con uno stanziamento di 4,5 milioni di euro. Una bella notizia per il Genio campale e l'Aeronautica militare", afferma in una nota il parlamentare che aggiunge: "Era una misura che nel settore della difesa aspettavamo da tempo e su cui mi ero impegnato in questi mesi, presentando anche un ordine del giorno alla Camera nel mese di febbraio, durante l'approvazione del decreto Milleproroghe, odg accolto dal governo, che ha mantenuto la parola. Adesso il mio ordine del giorno è legge, non posso che considerarmi soddisfatto". L'esponente del M5s prosegue: "I reparti del Genio campale dell'Aeronautica militare svolgono funzioni fondamentali per la realizzazione e la manutenzione delle infrastrutture necessarie alle esigenze operative delle Forze armate in Italia e all'estero. Per svolgere il loro lavoro questi reparti si avvalgono anche di lavoratori specializzati esterni, assunti con contratto a tempo determinato. In sostanza il mio odg impegnava il governo a predisporre la stabilizzazione dei lavoratori civili precari del Genio campale dell'Aeronautica, al fine di valorizzare le professionalità maturate in anni di lavoro al servizio del Genio campale". (segue) (Com)