Decreto Agosto: Rossini (M5s), grazie a mio odg stanziate risorse per Difesa e Aeronautica militare (2)

- Rossini continua: "Ringrazio molto il governo che ha rispettato l'impegno assunto con me a febbraio, dimostrando serietà e correttezza, ma anche sensibilità per il settore della difesa. So benissimo che serviranno altre risorse per stabilizzare tutto il personale, ma questo è un primo importante segnale dopo anni e anni di immobilismo. Voglio riuscire a dare - conclude il deputato - il giusto riconoscimento per il lavoro encomiabile che le nostre Forze armate svolgono ogni giorno per la sicurezza di tutti noi e continuerò a impegnarmi per questo". (Com)