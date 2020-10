Trasporti: Simeone (FI Lazio), rivedere regola su limite 80 per cento capienza mezzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rivedere la regola sul limite dell'80 per cento della potenzialità di carico dei passeggeri sui mezzi. Lo dichiara in una nota Giuseppe Simeone, capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale del Lazio e presidente della commissione Sanità. "Ho avuto modo di apprendere dalla stampa le dichiarazioni rese da Amalia Colaceci, presidente dell'azienda Cotral, nel corso di un'audizione in commissione regionale Trasporti relativamente allo svolgimento del servizio in questa fase di pandemia da Covd - sostiene Simeone -. La Colaceci ha affermato che 'non c'e' un obbligo di distanziamento a bordo ed i mezzi possono essere caricati fino all'80 per cento della potenzialità di carico prevista dal libretto di circolazione'. Nel merito sempre la Colaceci ha dichiarato che 'non è mai capitato che il numero dei presenti fosse superiore a quello degli studenti consentiti'. Ma è proprio il limite dell'80 per cento della potenzialità di carico che noi contestiamo". (segue) (Com)