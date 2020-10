Trasporti: Simeone (FI Lazio), rivedere regola su limite 80 per cento capienza mezzi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se le persone a piedi devono rispettare la distanza di 1 metro, perché questa regola non deve valere nei bus? Qual è la motivazione alla base di questa deroga? E soprattutto in virtù di quali elementi medico-scientifici è stata fatta questa scelta? - continua Simeone -. La norma non ci convince per niente. Non capiamo il motivo per cui con i ristoratori bisogna essere esigenti, ma poi prevale l'indulgenza per i mezzi di trasporto. Nel merito della questione peraltro ci risulta che vi siano comunque corse piene di passeggeri, superiore al limite dell'80 per cento. A mio giudizio ci deve essere più attenzione su questo fronte. Vorremmo che fosse varato un programma accurato di controlli. Soprattutto all'entrata e all'uscita delle scuole serve maggiore vigilanza, magari anche attraverso una sinergia con la polizia locale. Ribadisco infine il concetto affermato dal professor Francesco Vaia, direttore sanitario dell'Istituto Spallanzani. Il nuovo coronavirus viaggia con gli studenti e i lavoratori pendolari. Purtroppo - conclude Simeone - il veicolo di contagio sono autobus, treni, metropolitane. A tal proposito occorre rivedere le linee guida del trasporto pubblico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le misure organizzative per il contenimento della diffusione del Covid e garantire con rapidità il distanziamento sociale sui mezzi". (Com)