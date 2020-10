Germania: Sassonia-Anhalt aderisce a studio su estrema destra nella polizia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso di un'intervista rilasciata oggi al quotidiano “Rheinische Post”, Pistorius aveva dichiarato che l'analisi verrà avviata rapidamente. Il ministro dell'Interno della Bassa Sassonia aveva aggiunto: “Ovviamente, covano sempre braci antidemocratiche che dobbiamo riconoscere e spegnere in maniera veloce”. Pistorius aveva quindi proposto ai ministri dell'Interno degli altri Laender che come lui militano nella SpD di effettuare uno studio sulla penetrazione dell'estrema destra nelle rispettive forze dell'ordine degli Stati. Secondo Pistorius, sarebbe sufficiente “una manciata” di Laender. Una simile iniziativa a livello federale era stata già respinta dal ministro dell'Interno tedesco, Horst Seehofer, secondo cui l'estrema destra non è un problema strutturale dell'appartato di sicurezza in Germania. (Geb)