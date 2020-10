Edilizia: Istat, in dieci anni investimenti pubblici crollati del 27,6 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comparto delle costruzioni è quello in cui l’azione diretta del settore della Pa ha presentato i risultati "più negativi determinati dalla significativa riduzione del contributo agli investimenti in fabbricati non residenziali e altre opere (che includono le opere pubbliche), con un’incidenza della spesa effettuata dalla Pa che è scesa dal 35,8 per cento nel 2010 sino al 28,3 per cento nel 2018, per poi registrare un primo rimbalzo (al 30,1 per cento) lo scorso anno". E' quanto si legge nella memoria sulla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (Nadef) 2020 che l'Istat ha consegnato alle commissioni congiunte Bilancio di Camera e Senato. "In valore assoluto - spiega ancora l'Istat - gli investimenti pubblici in costruzioni sono caduti nel decennio del 27,6 per cento, nonostante un recupero nel 2019 e il calo è stato particolarmente marcato (-36 per cento) per il settore delle amministrazioni locali che rappresenta nel 2019 il 62 per cento di tale spesa (il 70 per cento nel 2010). (Rin)