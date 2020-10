Lavoro: Fassina (Leu), sciopero metalmeccanici inevitabile, serve svolta da Confindustria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il deputato di Liberi e uguali, Stefano Fassina, "lo sciopero generale indetto dai sindacati confederali dei metalmeccanici è una scelta sofferta e dolorosa, innanzitutto per i diretti interessati che perdono una parte di salario già modesto e tagliato da mesi di Cassa integrazione. È evidente a tutti - ha aggiunto il parlamentare a Radio Radicale - l'utilità di riprendere il dialogo, ma è difficile arrivarci senza una svolta da parte di Confindustria e Federmeccanica. Nel mondo post-Covid, chi pensa di andare avanti con la compressione del costo del lavoro, lo smantellamento del welfare universale e qualche manciata di welfare aziendale è fuori fase. La rotta mercantilista non può più funzionare come nell'ultimo trentennio". Secondo l'esponente di Leu, "è necessario sostenere la domanda interna, anche attraverso il ripristino di una dignitosa dinamica salariale. La principale causa dell'assenza strutturale di inflazione è proprio il dumping salariale determinato dal mercato globale e dal mercato unico europeo senza filtri protettivi. È un circolo vizioso da spezzare. Speriamo - ha concluso Fassina - che dalle parti di viale dell'Astronomia si comprenda che è anche interesse degli imprenditori e dei loro azionisti un patto a tal fine". (Com)