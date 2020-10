Cooperazione: Banca mondiale, onere del debito dei Paesi più poveri sale a 744 miliardi di dollari nel 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'onere del debito dei paesi meno sviluppati continua a salire e per il 2019 ha raggiunto la cifra record di 744 miliardi di dollari. Lo dice la Banca mondiale in un comunicato, spiegando che in base all'ultima edizione del rapporto International Debt Statistics (Ids) il debito estero totale dei 73 Paesi ammissibili alla Debt Service Suspension Initiative (Dssi) approvata dal G20 - su richiesta della Banca mondiale e del Fondo monetario internazionale (Fmi) - è salito del 9,5 per cento a un record di 744 miliardi di dollari nel 2019 rispetto all'anno precedente, evidenziando l'urgente necessità di creditori e mutuatari di collaborare per evitare il crescente rischio di crisi innescate dalla pandemia Covid-19. Il ritmo di accumulo del debito per questi Paesi è stato quasi il doppio del tasso di altri Paesi a basso e medio reddito nel 2019, sottolinea la Banca mondiale. (Com)