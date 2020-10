Ue: Salvini, bene i Btp, superfluo quindi ricorso a Mes

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Lega, Matteo Salvini, segnala che "con lo spread in calo a quota 122 e i tassi al nuovo minimo storico dello 0,672 per cento (che scendono addirittura allo 0 per cento tendente al negativo per le emissioni triennali) l’andamento dei Btp conferma le previsioni degli economisti della Lega: gli acquisti della Banca centrale europea, necessari per la stabilità dell’intera eurozona", prosegue l'ex ministro dell'Interno in una nota, "permettono al nostro Paese di accedere ai mercati a ottime condizioni per finanziare la ripresa, senza accettare condizionamenti altrui. Del tutto superfluo quindi il ricorso al Mes (Meccanismo europeo di stabilità), uno strumento rifiutato per ottime ragioni da tutti gli altri Paesi europei e di cui si continua stranamente a parlare solo in Italia". (Com)