Bulgaria: Consiglio d'Europa, progressi nella tutela delle minoranze

- La Bulgaria ha compiuto dei progressi nell'attuazione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa per la tutela delle minoranze nazionali. E' quanto contiene l'ultimo parere emesso oggi dagli esperti del Consiglio d'Europa e rilanciato dalla stampa di Sofia. Gli esperti hanno accolto con favore l'introduzione di leggi più stringenti contro l'istigazione alla discriminazione, violenza o odio per motivi religiosi. Il coordinatore nazionale per la lotta all'antisemitismo è stato attivo nel denunciare pubblicamente manifestazioni di xenofobia, mentre lo schema di finanziamento per le confessioni religiose è stato modificato a vantaggio della comunità musulmana. E' inoltre aumentato il tasso di frequenza dei bambini rom nelle scuole, secondo quanto rileva il Consiglio d'Europa. (Bus)