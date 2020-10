Portogallo: governo consegna in Parlamento proposta di bilancio generale 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo portoghese ha consegnato oggi in Parlamento la proposta del bilancio generale dello Stato 2021 dopo essere stata approvata ieri nel corso del Consiglio dei ministri straordinario. Fisco, lavoro, previdenza sociale e salute sono alcuni dei settori dove il governo ha concentrato i principali interventi. Per quanto riguarda il fisco è prevista la restituzione dell'Iva carico del consumatore in servizi come la ristorazione, il turismo e la cultura per creare un credito che il consumatore possa utilizzare in un successivo acquisto della stessa natura. Nel campo della previdenza sociale è stato aumentato il sussidio di disoccupazione minimo a 505 euro. Per quanto riguarda il lavoro, invece, alcune delle maggiori novità sono la riduzione ad un massimo di 3 volte dei rinnovi dei contratti a tempo determinato, un rafforzamento dei meccanismi di supervisione del lavoro a tempo determinato e del telelavoro, l'aumento del contributo per sostenere la formazione dei lavoratori da 66 euro a 132 euro per il datore di lavoro e da 66 euro a 176 euro per il lavoratore. Infine per la salute il governo prevede un rafforzamento del sistema sanitario con l'assunzione di 4.200 nuovi operatori e 260 professionisti per l'Istituto nazionale di emergenza medica (Inem) e la creazione di un'indennità di rischio straordinaria per i sanitari in prima linea nella lotta contro la pandemia del coronavirus con un tetto di 219 euro. (Spm)