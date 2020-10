Ricerca: Istat, -9 punti percentuali di investimenti pubblici in 2010-2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Particolarmente rilevante appare il calo dell’incidenza della componente di ricerca e sviluppo che ha perso circa 9 punti percentuali tra il 2010 e il 2019". Lo evidenzia l'Istituto nazionale di statistica (Istat) nella memoria sulla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (Nadef) 2020 consegnata alle commissioni congiunte Bilancio di Camera e Senato. "Il contributo per la tipologia 'software e basi dati' ha evidenziato una riduzione più contenuta: l’incidenza degli investimenti pubblici pari al 13,7 per cento nel 2010 è scesa lentamente nella prima metà del decennio fino a un minimo del 10,6 per cento nel 2014, ma ha poi segnato un positivo recupero, risalendo all’11,6 per cento lo scorso anno. Una tendenza - sottolinea l'Istat - comunque insufficiente a svolgere una funzione di stimolo di questa importante componente dell’accumulazione". (Rin)