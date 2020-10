Ambiente: Brasile, si dimette il responsabile del centro nazionale prevenzione incendi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo del Centro nazionale per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi (Prevfogo) dell'Istituto brasiliano dell'ambiente e delle risorse naturali rinnovabili (Ibama), José Carlos Mendes de Morais, ha rassegnato le sue dimissioni dall'incarico. Il Prevfogo è responsabile della definizione della politica di contrasto agli incendi boschivi su tutto il territorio nazionale. L'Ibama, cui la struttura è subordinata, ha confermato in una nota inviata al portale "G1" che Morais ha chiesto l'esonero per motivi personali. Morais non ha chiarito le motivazioni che lo hanno spinto a lasciare, affermando di dover fare un passo indietro "per causa di forza maggiore". Moraes, che era entrato in carica appena lo scorso 11 settembre, ha comunque ha ringraziato i suoi colleghi per il loro sostegno in quella che ha definito "una missione difficile ma importante per promuovere la lotta agli incendi boschivi che hanno afflitto diverse regioni del paese". (segue) (Brb)