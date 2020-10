Portogallo: stampa locale, Cina condanna pressioni degli Usa su 5G

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Obbligare altri paesi ad obbedire alla sua volontà "non è solo un palese atto di vessazione, ma anche un evidente rifiuto dei principi dell'economia di mercato difesi dagli Stati Uniti". Come riferisce il quotidiano portoghese "Jornal Economico", lo ha affermato in una nota il ministero degli Esteri cinese in relazione alle pressioni esercitate dall'amministrazione statunitense sul Portogallo per escludere della società Huawei dalle reti di quinta generazione (5G). "Nessuna nazione con uno spirito indipendente si assocerà a questa campagna di Washington", ha aggiunto il ministero cinese che ha ricordato la "partnership strategica globale" firmata dei due paesi nel 2010 durante la visita di Stato a Lisbona dell'allora Presidente cinese Hu Jintao, seguita da importanti investimenti cinesi nell'economia portoghese. Il 30 settembre scorso in un'intervista al quotidiano "Expresso", l'ambasciatore Usa a Lisbona, George Glass, aveva affermato che i portoghesi dovevano fare una scelta di campo precisa, ammettendo che il paese lusitano fa parte del "campo di battaglia" in Europa tra Stati Uniti e Cina. Le parole del diplomatico erano state criticate dal ministro degli Esteri portoghese, Augusto Santos Silva, e dal presidente della Repubblica, Marcelo Rebelo de Sousa, che avevano ricordato come "in Portogallo sono i rappresentanti scelti dai portoghesi a decidere del loro destino". (Spm)