Scuola: Pelonzi-Baglio (Pd), grave bocciatura odg per internalizzazione servizi

- "Grave la scelta della maggioranza di bocciare un Odg presentato dal nostro gruppo sulla necessità di assicurare il livello ottimale di igiene e sanificazione degli edifici scolastici e di valutare quindi, in questo senso, l'ipotesi di internalizzazione dei servizi di global service". Lo scrivono in una nota il capogruppo del Pd capitolino Giulio Pelonzi e la consigliera dem Valeria Baglio. "Nel caos che si registra in relazione ai al rapporto contrattuale con la società Multiservizi, prorogato di mese in mese, - continuano i due consiglieri del Pd - l'amministrazione comunale ha il dovere di assicurare: l'efficienza dei servizi nella particolare situazione d'emergenza, la stabilità occupazionale,la salvaguardia dei livelli retributivi per i lavoratori che fino ad oggi hanno assicurato gli interventi di igiene, sanificazione e l'assistenza nelle scuole comunali, nonostante le gravi incertezze di questi mesi sul proseguio della loro attività lavorativa". (Com)