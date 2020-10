Covid: in Lombardia 696 positivi su oltre 13mila tamponi, crescono i ricoveri, 3 decessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Lombardia sono 696 i nuovi positivi con 13.934 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 4,9 per cento, crescono i ricoveri sia in terapia intensiva, oggi due in più di ieri, per un totale di 50 sia nei reparti non di terapia intensiva, dove i 30 nuovi pazienti di oggi portano il totale a 463. lo annuncia il quotidiano report della Regione, in cui viene comunicato anche una crescita dei decessi (+ 3 rispetto a ieri) e dei guariti dimessi (+163). (Rem)