Infrastrutture: FI, finanziare ponte Stretto Messina con Recovery fund (2)

- Prestigiacomo, Siracusano e Bartolozzi proseguono: "Vogliamo che la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina sia inserito tra le infrastrutture finanziabili con quota delle risorse del Recovery fund e che il progetto sia inserito in un più ampio programma di rilancio degli investimenti e dei lavori pubblici coerente con la drammatica fase di crisi economica e produttiva in atto. Venga avviato da subito un confronto costante con le associazioni e i soggetti imprenditoriali coinvolti, al fine di individuare le misure e linee di intervento più efficaci e rapide per garantire la ripartenza e l'apertura dei cantieri. Basta - conclude la nota congiunta - con le perdite di tempo, è giunta l'ora delle decisioni e del coraggio". (Com)