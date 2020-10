Comunali: De Chirico (FI), Sala fa campagna elettorale a spese dei contribuenti, valuteremo ricorso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Parte oggi 'Fare Milano', gli ennesimi stati generali di ascolto delle istituzioni e di enti vari operanti a Milano e non solo. Qualcosa di cui i milanesi farebbero volentieri a meno perché dopo 7 mesi di chiacchiere da bar sarebbe ora di concretezza per affrontare temi importanti tra cui, su tutti, la perdita del lavoro". Lo dichiara in una nota il consigliere comunale di Forza Italia, Alessandro De Chirico. "Cosa ancora più grave - prosegue l'azzurro - è che a organizzare questo 'cantiere per Milano', come è stato definito, ci sia Milano & Partners che è la società di promozione di Milano dove il Comune ne è parte costituente. Insomma, un'associazione a partecipazione pubblica che dovrebbe fare promozione della città e da quando è stata costituita è solo la grancassa del sindaco e da oggi della sua campagna elettorale. Valuteremo un ricorso alla Corte dei Conti per verificare la correttezza dell'operato del Comune e di Milano & Partners". "Se questa vuole essere imparziale perché non han coinvolto tutto il Consiglio comunale per promuovere? Chi ha stabilito i panel e le priorità da trattare? Chi ha invitato i relatori? Il futuro di Milano deve essere condiviso da tutti, non divisivo. Milano non è solo quattro amici al bar", prosegue De Chirico, che conclude: "È davvero incredibile come Sala e il suo team di Expo gestiscono la cosa pubblica per i loro scopi di propaganda. Il sindaco la smetta con la sua strategia ignobile e dica chiaramente ai milanesi che ha intenzione di ricandidarsi. Basta chiacchiere e operazioni di facciata, serve un piano concreto per affrontare la seconda ondata della pandemia e la ripartenza che grazie alla sinistra è ferma al palo". (com)