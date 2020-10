Ecuador: Banca mondiale peggiora previsione calo del Pil 2020 all'11 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca mondiale (Bm) ha peggiorato la stima relativa alla performance dell'economia dell'Ecuador nel 2020, prevedendo una contrazione del Prodotto interno lordo (Pil) dell'11 per cento. Lo scrive la Banca mondiale (Bm) nel rapporto semestrale dal titolo "Il costo di mantenersi sano", tutto centrato sugli effetti causati dalla pandemia del nuovo coronavirus. Nell'ultima previsione della Bm, fatta lo scorso giugno, la stima per l'Ecuador era di un crollo del Pil pari all'7,4 per cento. Nella sua analisi, la Bm evidenzia che "con la mancanza di credibili risposte in termini macroeconomici capaci di limitare la crisi causata dalla pandemia di coronavirus, si prevede che l'economia precipiterà dell'11 per cento portando a un aumento di 7,3 punti percentuali della povertà nel paese", si legge nel documento. Secondo la Bm "Nonostante la recente rinegoziazione del debito con gli obbligazionisti e i fondi cinesi, l'Ecuador deve ancora portare a termine riforme strutturali, ridurre le vulnerabilità generate dagli squilibri dei conti pubblici e migliorare il clima degli investimenti. Questo processo richiederà anche misure per proteggere i più vulnerabili e migliorare l'accesso alle opportunità". (segue) (Brb)