- "Chi ha il coraggio, anzi la faccia tosta, di sostenere l'accordo coi 5 stelle se non addirittura con la Raggi per le elezioni di Roma, evidentemente frequenta poco la città, totalmente sommersa dai rifiuti". Lo scrive su Twitter il deputato di Italia Viva Michele Anzaldi, pubblicando alcune foto di rifiuti per strada. "Ecco come si presentavano ieri Largo Maccagno e parco lineare Balduina", conclude Anzaldi. (Rer)