Lombardia: Pizzul (Pd), chiederemo che sedute commissione inchiesta Covid siano pubbliche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chiederemo che le sedute della commissione d'inchiesta sul Covid siano pubbliche". Ad affermarlo in una nota è il capogruppo del Pd in consiglio regionale, Fabio Pizzul. "È necessaria trasparenza. Per questo siamo convinti che le sedute debbano essere pubbliche", sottolinea Pizzul. "Va garantita la necessaria riservatezza delle sedute particolarmente delicate, ma non possiamo certo pensare che per un anno la commissione lavori a porte chiuse. Lo dobbiamo ai lombardi e a tutti quanti hanno sofferto nei mesi dell'emergenza", conclude il capogruppo. (com)