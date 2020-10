Covid: a Milano 363 nuovi casi positivi, oltre la metà del totale dei contagi lombardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Milano continua a guidare la classifica dei nuovi casi positivi al coronavirus contandone oltre la metà di tutto il territorio regionale: oggi sono infatti 363 i nuovi positivi, di cui 184 nel capoluogo. Lo rende noto il quotidiano report della Regione Lombardia dal quel emerge che dopo Milano, seppur molto distanziata, non c'è più come è stato negli ultimi giorni, la provincia di Monza e Brianza, ma quella di Varese con 52 casi in più. Molto ravvicinate tra loro per quanto riguarda il numero dei nuovi casi Bergamo, Brescia e Monza e Brianza, con, rispettivamente, 45, 44 e 41 nuovi casi. A Lecco si registrano 34 casi in più contro i 31 nuovi casi a Pavia e i 26 a Como. Solo poche unità nelle altre province: Lodi + 11, Cremona + 7, Sondrio + 4 e Mantova + 3. (Rem)