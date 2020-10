Scuola: Campidoglio, nessun taglio fondi per sostegno alunni con disabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma Capitale "non ha fatto alcun taglio ai fondi destinati al sostegno degli alunni e delle alunne con disabilità del territorio cittadino". È quanto si legge in una nota del Campidoglio. "A chiarimento di quanto riportato in alcuni spazi della stampa odierna, infatti - aggiunge - si conferma che il dipartimento Servizi educativi e scolastici di Roma Capitale ha erogato regolarmente e senza alcuna diminuzione le risorse economiche previste a tal fine per i Municipi, che sono i diretti gestori del servizio Oepa nei rispettivi territori di competenza. Si tiene, inoltre, a specificare che la funzione di sostegno specifica prevista dal Comune con l'operatore Oepa non è in alcun modo intercambiabile con quella ricoperta dall'insegnante di sostegno che è di competenza statale". (segue) (Com)