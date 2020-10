Scuola: Campidoglio, nessun taglio fondi per sostegno alunni con disabilità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel merito di un caso che viene citato, prosegue ancora il Campidoglio, "qualora il singolo dirigente scolastico statale prendesse la decisione, nella sua autonomia, di destinare l'insegnante di sostegno statale non in favore del bambino o della bambina con disabilità a cui è assegnato, bensì al ruolo di supplente per intere classi laddove manchi il professore di riferimento, non sarebbe perseguibile la compensazione della carenza venutasi così a creare per il sostegno richiedendo l'erogazione di ore aggiuntive al singolo operatore municipale Oepa. I ruoli specifici delle due figure professionali, insegnante di sostegno statale da una parte e operatore municipale Oepa dall'altra, rispondono infatti a funzioni del tutto diverse, sia pure complementari, e dunque non possono essere oggetto di sostituzione o scambio". (Com)