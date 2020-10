Beatificazione Acutis: Marcora (Ac), dedichiamogli fermata metropolitana di Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iscrivere al Famedio Carlo Acutis, lo studente milanese morto a 15 anni nel 2006 beatificato sabato, e dedicargli una fermata della metropolitana del capoluogo lombardo. È la proposta avanzata in Consiglio comunale dal consigliere di Alleanza civica per Milano, Enrico Marcora. "Sabato è stato beatificato Carlo Acutis. Pensavo che lo ricordasse all'inizio del Consiglio, presidente, perché è un ragazzo milanese e un ragazzo 15enne", ha detto Marcora rivolto al presidente dell'Aula Lamberto Bertolè. "È importante - ha proseguito il consigliere - fare in modo che anche il Comune dia un atto concreto di segnale della presenza e dell'importanza di questo ragazzo che è stato beatificato. La proposta è sicuramente l'iscrizione al Famedio, ma credo che un fatto più particolare sia che alla stazione della metropolitana di Pagano o di Conciliazione possa anche essere aggiunto il nome 'Acutis', perché lì abitava e studiava, prima alle Marcelline e poi al Leone XIII". (Rem)