Nepal: coronavirus, 4.047 nuovi casi, record di contagi nella Valle di Kathmandu (2)

- Il Paese è stato in lockdown dal 24 marzo al 14 giugno, con parziali esenzioni per i settori dell'agricoltura, dell'industria, dei trasporti e dell'edilizia. L'esecutivo ha successivamente avviato una ripresa graduale delle attività in varie fasi. I voli internazionali sono ripresi il primo settembre, con limitazioni per numero, paesi e passeggeri: l'ingresso è consentito a non più di 800 persone al giorno. Dal 17 settembre hanno riaperto gli alberghi, i ristoranti e le agenzie di viaggio. Il 21 settembre sono ripresi i voli domestici e i servizi di trasporto di lunga distanza. Dal 17 ottobre potranno riprendere anche le attività di trekking e alpinismo. Restano chiuse le scuole, i college e gli altri istituti di istruzione, salvo lo svolgimento degli esami; le sale cinematografiche e i locali da ballo; i centri religiosi e sociali; i centri estetici e le palestre; le biblioteche, i musei e i giardini zoologici. Continuano a essere vietati i raduni di massa, le conferenze, gli sport di gruppo e gli eventi negli stadi, ma sono autorizzate le attività sportive internazionali. Nella Valle di Katmandu le restrizioni sono più severe. (Inn)