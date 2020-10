Cipro: ballottaggio presidenziali nel nord, sfida tra due visioni contrapposte sul futuro dell'isola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rilancio dei negoziati sulla questione cipriota passa anche per l'esito del ballottaggio delle elezioni presidenziali nell’autoproclamata repubblica turca di Cipro del nord. A sfidarsi nel ballottaggio di domenica 18 ottobre, come emerso dal voto del primo turno di ieri, saranno due candidati con visioni contrapposte della questione cipriota, in particolare riguardo i rapporti tra l'isola e Ankara: da una parte il presidente uscente Mustafa Akinci, esponente del centro sinistra e sostenitore di un accordo con i greco ciprioti per la costituzione di un'entità federale unica; dall’altra il nazionalista Ersin Tatar, leader del Partito di unità nazionale (Ubp), molto vicino al presidente turco Recep Tayyip Erdogan e sostenitore dei due Stati sull'isola di Cipro e di una maggiore vicinanza alla Turchia. Gli equilibri politici nell’autoproclamata repubblica, non riconosciuta dalla comunità internazionale se non dalla Turchia, rappresentano infatti un elemento importante nella dinamica dei negoziati sulla riunificazione di Cipro. Tatar ha vinto il primo turno con il 32,3 per cento dei voti, mentre Akinci è giunto secondo con il 29,8 per cento. Ma i rapporti di forza tra i due sembrano destinati a invertirsi nel ballottaggio di domenica prossima, in quanto sul presidente uscente Akinci dovrebbero convogliare i voti del leader del partito di centro sinistra Ctp (Partito repubblicano turco), Tufan Erhurman, giunto terzo nel voto di ieri. Si profila quindi per domenica prossima lo stesso scenario già verificatosi alle elezioni presidenziali del 2015 nella parte nord di Cipro: in quell’occasione Akinci, dopo aver ottenuto al primo turno meno voti dello sfidante nazionalista dell’Ubp Dervis Eroglu, nel ballottaggio aveva ribaltato la situazione ottenendo oltre il 60 per cento dei voti. (segue) (Gra)