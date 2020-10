Cipro: ballottaggio presidenziali nel nord, sfida tra due visioni contrapposte sul futuro dell'isola (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Akinci, se confermato per un nuovo mandato di cinque anni, dovrebbe conciliare i propri programmi con un governo locale “ostile”, in quanto guidato proprio dall’Ubp del premier Tatar affermatosi nel 2018. Akinci, d’altra parte, vedrebbe la sua autorità rafforzata proprio dall'eventuale successo contro l’attuale capo del governo nazionalista e potrebbe perorare la causa di un rilancio dei negoziati sulla questione cipriota, del cui ultimo tentativo rivelatosi poi fallimentare, è stato protagonista nel 2017 a Crans Montana insieme al presidente della Repubblica di Cipro Nikos Anastasiades. Secondo il quotidiano "Kathimerini", il primo test per il vincitore nelle elezioni a Cipro nord potrebbe essere un incontro ospitato dal segretario generale dell'Onu Antonio Guterres, alla presenza delle tre potenze garanti nell'isola del Mediterraneo orientale - Grecia, Turchia e Regno Unito - per valutare la possibilità di un rilancio dei negoziati sulla questione cipriota dopo lo stallo che si protrae dal 2017. La comunità internazionale fa pressioni per il rilancio di un nuovo tentativo di confronto tra le due comunità dell’isola - nonostante le tensioni crescenti tra Grecia, Turchia e Cipro - e una riaffermazione del candidato moderato del centro sinistra nella parte nord rappresenterebbe un buon viatico per questi piani. (segue) (Gra)