Cipro: ballottaggio presidenziali nel nord, sfida tra due visioni contrapposte sul futuro dell'isola (3)

- Le speranze di vittoria di Tatar fanno leva certamente sull’elettorato nazionalista, galvanizzato nei giorni appena prima del voto dall’annuncio fatto ad Ankara insieme al presidente turco Erdogan sulla riapertura dopo 46 anni della spiaggia abbandonata di Varosha a Famagosta. Secondo il quotidiano turco-cipriota "Kibris Postasi", un totale di 2.332 persone sono entrate mercoledì 7 ottobre nell'area della spiaggia di Varosha, riaperta dopo 46 anni di chiusura voluta dall'Onu a seguito dell'occupazione turca del 1974. Il "premier" di Cipro nord Tatar ha visitato l'area sostenendo che la riapertura di questa spiaggia sotto protezione dell’Onu non è stata solo una mossa elettorale bensì un’azione legata agli sviluppi nel Mediterraneo orientale. Secondo Tatar, altri passi seguiranno anche per quanto riguarda la questione delle proprietà degli immobili abbandonati a Varosha. Quest’area, ha aggiunto, contribuirà allo sviluppo economico di Famagosta grazie al rilancio del turismo in quanto l'attuale situazione non porta benefici a nessuno. (segue) (Gra)