Cipro: ballottaggio presidenziali nel nord, sfida tra due visioni contrapposte sul futuro dell'isola (5)

- A difesa della riapertura di Varosha si è pronunciata invece la Turchia: secondo il ministero degli Esteri di Ankara, l'affermazione che la decisione viola le risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'Onu "non riflette la realtà". Ankara ha affermato che la comunità internazionale dovrebbe tenere conto delle realtà dell'isola: "Sostenere la continuazione dello status quo non gioverà ai due popoli che sono i comproprietari dell'isola di Cipro, né aiuterà la soluzione della questione cipriota", si legge nel comunicato. Il premier della parte nord di Cipro Tatar ha definito come "una vittoria" i risultati del primo turno delle elezioni presidenziali tenutosi ieri, che lo ha visto avere la meglio sull'attuale presidente, Akinci. Il leader dell'Ubp ha affermato di credere che "più cittadini si recheranno alle urne al ballottaggio e esprimeranno la propria volontà. Voglio lanciare un appello a tutti i miei cittadini. (...) L'autentica vittoria sarà nostra il 18 ottobre". La chiamata al voto di Tatar segue un'affluenza bassa ai seggi, con solo il 55 per cento degli aventi diritto di voto che ha votato al primo turno. Akinci, invece, si è detto convinto di continuare con il proprio incarico con il sostegno popolare sin dalla mattina del 19 ottobre. Decisivo per Akinci potrebbe essere il sostegno espresso dal leader del Ctp Erhurman, che guida una forza politica di centrosinistra il cui appoggio all'attuale presidente si colloca in chiave di contenimento del nazionalista Tatar. (segue) (Gra)