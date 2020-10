Cipro: ballottaggio presidenziali nel nord, sfida tra due visioni contrapposte sul futuro dell'isola (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre la stampa turca si è finora perlopiù limitata a riportare semplicemente i risultati delle urne, le testate di Cipro nord si sono avventurate in analisi del verdetto dei seggi. Il quotidiano "Yeni Duzen" ha evidenziato il ruolo di "tensione, conflitto ed emozioni" nel voto piuttosto che quello di "visione, progettualità e logica", con la contrapposizione tra Tatar, fedele "al verbo di Ankara", e Akinci, che "ha raggiunto il punto di rottura totale con Ankara". Sami Ozuslu, autore dell'articolo di "Yeni Duzen", identifica quindi nelle tensioni tra Turchia e Repubblica turca di Cipro nord l'elemento determinante nella direzione del voto, mentre della questione di Cipro in sé in pochissimi si sono preoccupati. La stessa testata ha pubblicato l'articolo dal titolo "Ricordiamocene: il paese è nostro", con riferimento all'influenza di Ankara sulle questioni nord-cipriote. L'autore del pezzo, Cenk Mutlukayali, ha commentato che Akinci vincerà al secondo turno perché il popolo di Cipro nord ha imparato a reagire alle pressioni e alle imposizioni quando alle urne. (Gra)