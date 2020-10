Covid: Bernini (FI), chiusure e tasse, rischio strage di imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, in una nota sottolinea come "alla vigilia del nuovo Dpcm anti Covid, ci sono due dati su cui il governo dovrebbe riflettere attentamente: la stima del Consiglio dei commercialisti secondo cui la pressione fiscale reale ha ormai toccato il livello del 48,2 per cento, e l’allarme della Fipe sulla chiusura anticipata di bar e ristoranti, nell’illusione che i ragazzi vadano a letto a mezzanotte". L'esponente di FI ribadisce che così "si rischia una nuova strage di esercizi pubblici senza raggiungere l’obiettivo di contenere i contagi. Mentre l’Agenzia delle Entrate è autorizzata a inviare milioni di cartelle esattoriali agli stessi esercenti: invece di sussidi, si recapitano balzelli, e questo è il colmo. Senza minimamente mettere in dubbio la necessità di misure sanitarie adeguate alla nuova fase pandemica, qualcosa insomma non torna”, conclude Bernini.(Com)