Sardegna: Lega, proposta per incentivare aree di sosta per camper

- Tre milioni di euro destinati ai Comuni per realizzare cento piazzole di sosta per i camper e i caravan, con l'obiettivo di incrementare questa forma di turismo in Sardegna. E' il succo della proposta di legge a firma Sara Canu (Lega) e più, presentata questa mattina in Consiglio regionale alla presenza dei rappresentanti del Club camperisti sardi. "La proposta di legge (che modifica l'articolo 21 della legge regionale 17/2017 ndr) si prefigge l'obiettivo di incentivare la realizzazione di aree di sosta attrezzate da destinare al turismo itinerante in autocaravan, normando la gestione e i servizi necessari come la raccolta dei rifiuti solidi, scarico dei reflui, acqua potabile, energia elettrica, illuminazione e servizi igienici - ha detto la prima firmataria -. Questa forma di turismo, che in era Covid risulta privilegiata, vale in Italia 2,9 miliardi di euro. Il nostro obiettivo è l'uno per cento, cioè 29 milioni di euro che andrebbero a incrementare soprattutto il turismo nelle zone interne della Sardegna". (segue) (Rsc)