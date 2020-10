Sardegna: Lega, proposta per incentivare aree di sosta per camper (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Favorevole anche il sindaco di Seulo, Enrico Murgia, intervenuto al telefono: "Quest'anno abbiamo avuto 10 mila visitatori a Sa Stiddiosa, un record per questo sito sul Flumendosa. Se avessimo a disposizione un'area camper attrezzata potremmo incrementare ulteriormente questo dato. E lo stesso discorso vale per decine e decine di comuni delle zone interne della Sardegna a rischio di spopolamento". Per Michele Cossa (Riformatori) "questa proposta di legge raccoglie un'esigenza davvero sentita e l'idea di sostenere direttamente i Comuni interessati è vincente. C'è da aggiungere che si sta sviluppando in questi mesi il turismo interno: a causa del Covid mote famiglie stanno scoprendo la loro isola". "Spero che il Consiglio approvi velocemente questo testo perché rappresenta una misura concreta per l'economia locale e da più parti mi è stata caldeggiata", ha detto Roberto Caredda (Misto). (Rsc)