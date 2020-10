Sicurezza: Aimi (FI), basta aggressioni a uomini in divisa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Enrico Aimi, senatore e capogruppo in commissione Affari esteri di Forza Italia, in una nota afferma: "Sarò presente alla manifestazione di mercoledì “Basta aggressioni agli uomini in divisa” per portare tutto il mio sostegno ai nostri agenti, quotidianamente impegnati a garantire l’ordine pubblico, tra mille difficoltà sia in termini di equipaggiamento che di risorse umane ed economiche. Il silenzio di questo Governo sulle condizioni in cui il personale in divisa è costretto a operare diventa giorno dopo giorno più assordante. Anche per questo la partecipazione alla manifestazione di mercoledì, per riaccendere l’attenzione su problemi troppo a lungo dimenticati, è doverosa".(com)