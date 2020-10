Lombardia: M5s, commissione Covid non è conclave, alcune sedute siano pubbliche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I consiglieri regionali del M5S Marco Fumagalli, Monica Forte e Gregorio Mammi sulla seduta di oggi della Commissione regionale d'inchiesta Covid, dichiarano in una nota: "Provvederemo ad integrare il programma di lavoro, presentato dall'Ufficio di Presidenza della Commissione di inchiesta, con le nostre proposte, compresa quella che almeno per le attività di programmazione o di pura informazione, le sedute possano essere pubbliche. È una questione di trasparenza che dobbiamo ai lombardi e che i politici devono, con senso di responsabilità, valutare. La Commissione di inchiesta non deve essere un Tribunale del popolo ma nemmeno un conclave in cui tutto è secretato".(Com)