Decreto Agosto: Calabria (FI), governo continua a rinviare rilancio Paese

- La deputata di Forza Italia, Annagrazia Calabria, intervenendo in Aula durante le dichiarazioni di voto sul decreto legge Agosto ha osservato: "Sul primo scostamento di bilancio ci siamo fidati, sul secondo vi abbiamo concesso un credito, col senno di poi mal riposto, sul terzo, da cui nasce questo decreto, ci siamo astenuti perché non avevate alcuna idea per rilanciare la nostra economia né alcuna intenzione di collaborare con le opposizioni". La parlamentare ha aggiunto: "In tutti questi casi vi siete scordati il rilancio, lo avete 'rinviato'. Perché questa è la 'scusa' che avanzate per ogni vostra mancata scelta: il rinvio al prossimo decreto o al prossimo Consiglio dei ministri. Lo state facendo anche oggi, rinviando gli interventi per il rilancio dell'economia a quando arriveranno le risorse del Recovery fund, senza avere uno straccio di idea su come utilizzarle". Secondo l'esponente di FI, "e proprio rispetto alle risorse europee, l'ostinazione nel rifiutare le somme offerte dal Mes (Meccanismo europeo di stabilità) è tanto più insopportabile se si pensa alle auto in fila per chilometri ai drive-in, ai bimbi costretti ad attese di ore in macchina, alle lunghe attese per conoscere lo stato della propria salute perché i nostri laboratori sono sovraccarichi. Questo governo è in piedi per gli equilibrismi di chi lo guida e per gli interessi di chi ne fa parte ma non ha alcuna visione, alcun progetto per il Paese. Per questo - ha dichiarato Calabria - annuncio il voto contrario di Forza Italia". (Rin)