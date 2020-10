Sardegna: 1,5 milioni per onnare, allevamento dei mitili e apicoltura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un milione e 500mila euro dalla Regione Sardegna a sostegno delle micro, piccole e medie imprese operanti nei settori delle tonnare, dell'allevamento dei mitili e dell'apicoltura. Un bando in tal senso è stato approvato di concerto con l'assessore regionale dell'Agricoltura, Gabriella Murgia. La dotazione finanziaria sarà ripartita in egual misura con un importo pari a 500 mila euro per tipologia di attività economica. "Quest'anno gli effetti negativi della crisi Covid sul mercato e le avversità climatiche hanno colpito settori di fondamentale importanza per l'economia della Sardegna – ha spiegato l'assessore regionale al Lavoro, Alessandra Zedda - Soprattutto le piccole aziende, che rappresentano la maggioranza tra gli apicoltori, hanno risentito del lockdown e della conseguente riduzione delle vendite. Il bando a cui diamo il via è uno degli strumenti primari per sostenere il settore nel segno della qualità e della tipicità della produzione". "Il crollo dei consumi dovuto alla chiusura dei ristoranti – ha concluso l'esponente della giunta Solinas - ha messo in forte difficoltà l'intero settore della mitilicoltura e delle tonnare. Sostenere i produttori del comparto e garantire il mantenimento dei livelli occupazionali risulta essere la nostra priorità". (segue) (Rsc)