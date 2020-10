Omicidio Sacchi: grazie a indagine parallela si ricostruiscono contorni della vicenda (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’agente ha ricordato di aver osservato l’incontro a piazza Coleman, luogo di spaccio tra i De Propris, Marcello e Armando, Valerio Del Grosso (al quale padre e figlio hanno consegnato, poi, la pistola con la quale è stato ucciso Luca) e una quarta persona, avvenuto il 22 ottobre, il giorno prima l'omicidio. Ad eccezione di Marcello, le telecamere registrano i tre mentre si allontanano con la macchina di Armando per tornare dopo circa 15 minuti. Il Gps rileverà che sono andati a casa di Armando. Inoltre l'agente ha anche riferito dei contenuti delle intercettazioni tra lo stesso Del Grosso e Marcello De Propris poche ore prima l'uccisione di Luca. Del Grosso al suo interlocutore chiede di preparare un "Game boy" (un linguaggio in codice per avvertire della necessità di avere un certo quantitativo di droga). "Mi raccomando 15. Ci vediamo stasera". E poi ancora la telefonata, forse quella più nota di Del Grosso, sempre a Marcello De Propris: "Sto con un amico bello fulminato. Ma se vengo a prende quella cosa che t'ho detto ieri e glieli levo tutti e 70?". E Marcello De Propris: "Dai vieni e ne parliamo sto a Tor Sapienza". Si incontreranno 4 minuti più tardi, alle 21.34. E poi, ancora, una telefonata tra i due: "Non puoi capì Marcè sto a sbroccà de brutto". Seguono poi le telefonate successive all'omicidio e ai primi fermi fatti dai carabinieri. (Rer)