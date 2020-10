Egitto-Iraq: vertice trilaterale con Giordania al centro colloquio ministro Esteri iracheno e Al Sisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’agenda del vertice trilaterale tra Egitto, Giordania e Iraq che si terrà nel 2021 è stata al centro dell’incontro avvenuto oggi al Cairo, tra il ministro degli Esteri iracheno, Fuad Hussein, e il presidente egiziano, Abdel Fatah al Sisi. Lo riferisce un comunicato stampa del ministero degli Esteri iracheno. Hussein è giunto ieri sera al Cairo per una visita ufficiale di tre giorni per finalizzare gli accordi firmati durante il vertice di Amman tra Iraq, Egitto e Giordania avvenuto lo scorso 25 agosto. La cerimonia è prevista per domani e vedrà la partecipazione del ministro degli Esteri giordano, Ayman Safadi. Oggi il ministro degli Esteri iracheno ha incontrato l’omologo egiziano Sameh Shoukry, ed è previsto anche un incontro con il segretario generale della Lega araba Ahmed Aboul Gheit. Il prossimo incontro ministeriale Iraq-Egitto-Giordania di martedì dovrebbe discutere l'attuazione degli accordi raggiunti durante il precedente vertice trilaterale di alto livello, che si è tenuto nella capitale giordana di Amman il 25 agosto e a cui hanno partecipato il presidente egiziano Al Sisi, il re di Giordania Abdullah II e il premier iracheno Mustafa al Kadhimi. Durante il vertice di agosto i tre leader hanno concordato di aumentare la cooperazione in campo economico, politico, energetico e della sicurezza.(Res)