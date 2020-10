Speciale infrastrutture: Silvestroni (Fd'I), mezzi pubblici motivo di contagio, chi paga?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il deputato di Fratelli d'Italia alla Camera Marco Silvestroni, capogruppo in commissione Trasporti a Montecitorio, "il trasporto pubblico degli immigrati clandestini funziona alla perfezione. In 57 sbarcano in Calabria e a Lampedusa in 433. Il trasporto pubblico per gli italiani che vanno a scuola e a lavoro, invece - prosegue il parlamentare in una nota - resterà nel caos e rischia persino di essere motivo di contagio Covid. Il sottosegretario ai Trasporti del Partito democratico, Margiotta, consiglia ai cittadini italiani di fare attenzione perché non ci sono mezzi e personale e a sufficienza. A lui e al ministro De Micheli e al governo", conclude l'esponente di Fd'I, "consiglio di fare gli scatoloni e andare a casa per manifesta incapacità di fare gli interessi degli italiani". (Com)