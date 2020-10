Speciale infrastrutture: Pedica (Pd), via subito 80 per cento capienza tpl, rischio contagio altissimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Alla luce dei nuovi nuovi numeri sui contagi, è impossibile pensare che si possa continuare a viaggiare ammassati sui mezzi pubblici. Dire che bus e metropolitane possono viaggiare pieni all'80 per cento, significa vederli affollati, troppo affollati, come stiamo vedendo in questi giorni. Il rischio contagio è altissimo e perciò bisogna rivedere subito questa misura". Lo afferma Stefano Pedica del Pd. "A Roma e in altre città come Milano, nelle ora di punta il limite dell'80% della capienza viene facilmente superato e, anche se non succede, diventa un'acrobazia non sfiorare altri passeggeri. Per la felicità del virus che in autobus si sposta alla grande, senza biglietto, senza avvisare del pericolo", ha aggiunto. (Com)