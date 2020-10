Speciale infrastrutture: Spagna, agenzie di viaggio chiedono alle compagnie aeree rimborsi per 500 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Confederazione spagnola delle agenzie di viaggio (Ceav) ha istituito un fondo per la difesa legale e la rappresentanza che ha presentato una causa in tribunale per il mancato rimborso da parte dell'Associazione internazionale del trasporto aereo (Iata) di circa 500 milioni di euro. Si tratta di biglietti non risarciti ai clienti per voli mai effettuati a causa della pandemia del coronavirus. Ceav ha lamentato la mancata restituzione dei soldi fatturati attraverso il sistema di fatturazione Bsp creato da Iata per semplificare e facilitare il processo di vendita, notifica e restituzione tra agenti di viaggio e compagnie aeree. Le agenzie di viaggio sono state uno dei settori più colpito dalla paralisi del turismo durante la pandemia. Dei 9.500 punti vendita in tutta la Spagna, la quasi totalità sono rimasti chiusi, e dei 26 mila lavoratori in cassa integrazione straordinaria da aprile, appena 3250 sono tornati in attività. Lo scorso anno il sistema Bsp ha chiuso con un fatturato di oltre 5 miliardi di euro, pertanto secondo il calcolo di Ceav l'importo del debito non restituito da Iata negli ultimi sei mesi ammonta ad almeno 500 milioni di euro. (Spm)