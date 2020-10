Speciale infrastrutture: cambio al vertice di British Airways, si dimette l'Ad Alex Cruz

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia di bandiera britannica, British Airways, ha annunciato la sostituzione dell'amministratore delegato, Alex Cruz, nel mezzo di quella che viene definita una delle "crisi peggiori" della storia del settore dell'aviazione civile. Cruz è stato a capo di British Airways sin dal 2016, e verrà immediatamente sostituito dall'amministratore di Aer Lingus, Sean Doyle. Si tratta di un momento di grande crisi per British Airways: la compagnia al momento è impantanata in una aspra lotta con i sindacati sul tema degli esuberi e del taglio dei compensi al personale per fronteggiare la crisi. I tagli contano quasi 13 mila impiegati e la compagnia è stata accusata di aver adottato una politica di "licenziamento e riassunzione", con riduzioni dello stipendio che in alcuni casi sono arrivate sino al 50 per cento di quello pre-crisi. (Rel)