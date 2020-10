Speciale infrastrutture: presidio lavoratori Linate durante assemblea Assolombarda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I lavoratori del trasporto aereo hanno allestito un presidio all'aeroporto di Linate in occasione dell'assemblea di Assolombarda che si tiene proprio nello scalo cittadino di Milano. È quanto comunicano in una nota congiunta Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil e Ugl-Ta che hanno indetto la protesta al varco uno dell'aeroporto. In particolare i sindacati evidenziano il perdurare dello "stato di crisi" del trasporto aereo che - spiegano - "sta colpendo gli aeroporti di Linate e Malpensa" e la decisione di Alitalia di "autoprodursi a Linate" per i servizi di movimentazione dei bagagli senza ricorrere all'operatore locale (Airport Handling). I sindacati chiedono inoltre la costituzione di una "clausola sociale di sito a Linate e Malpensa" e denunciano "il ritardo nell'integrazione al fondo di solidarieta'". L'obiettivo è far arrivare la protesta "al sindaco di Milano, al presidente della Regione Lombardia, al presidente di Confindustria e al presidente di Assolombarda che saranno presenti all'evento". (com)