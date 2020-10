Speciale infrastrutture: Taxiblu, a Milano registrato calo delle corse del 70 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Milano "ad oggi registriamo, per quanto ci riguarda direttamente ma credo il dato sia in larga parte in Lombardia simile o non troppo lontano, un picco negativo che arriva fino al -70 per cento delle corse". Lo denuncia in una nota Emilio Boccalini presidente di Taxiblu 02.4040. "Siamo tornati a dei livelli, anzi dei non livelli di lavoro raggiunti praticamente solo verso la fine del lockdown e quasi certamente mai registrati, almeno a memoria mia, mai prima di questo difficile contesto legato alla pandemia", aggiunge Boccalini. "Quello che più rattrista – conclude - è che se non si interviene a supporto della categoria, appena ripartiranno molti dei costi fissi ora 'congelati' ma non certo azzerati, molti saranno costretti a chiudere. Sempre che le istituzioni ai vari livelli non intervengano a breve con serietà e decisione". (com)